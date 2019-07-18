Между Благовещенском и Хэйхэ начали строить канатную дорогу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ официально начали возводить первую международную канатную дорогу. По берегам Амура в основания будущих международных терминалов залит первый бетон. Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакса".

Генеральный директор агентства развития проектных инициатив группы компаний "Регион" (инвестор) Валерия Репкова сообщила, что проект кардинально отличается от того, над которым работала предыдущая компания.

По ее словам, терминал проектировала голландская компания UNStudio. "По самой канатке мы сотрудничаем с международной французской компанией Poma. Компания "Национальные канатные дороги" выступает адаптантами их решений. С точки зрения технических моментов, это несложный проект, канатные дороги через реку есть. Здесь уникальность, что она проходит через границу и является знаковой для нашего государства", - сообщила собеседница агентства.

Объем вложений инвестора - группы компаний "Регион" - превысит 3,5 млрд рублей. Генеральный директор компании "Золотой дракон" Цао Синьхун (китайский инвестор) сообщил, что вложения с их стороны составят 0,3 млрд юаней ($43,6 млн).

Протяженность канатной дороги, связывающей города Благовещенск и Хэйхэ, составит 973 метра. Она будет состоять из четырех линий с пропускной способностью 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. Проект также предполагает строительство четырехэтажной терминальной станции с культурно-развлекательными и торговыми площадками.

Планируется, что канатная дорога будет построена во второй половине 2022 года.

О канатной дороге впервые заговорили в 2012 году. Олег Кожемяко - в ту пору губернатор Амурской области - и губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Ван Сянькуй решили начать ее строительство в 2013 году. Однако российско-китайское межправительственное соглашение подписали только в августе 2015 года.

Китайские СМИ в сентябре 2016 года сообщили, что в провинции Хэйлунцзян начались первые работы по строительству канатной дороги. На нее китайские власти планировали потратить тогда $120 млн.

В начале 2018 года инвесторы проекта заявили, что по-прежнему остаются на стадии проектно-изыскательских работ, так как нет разрешения на организацию пограничных переходов на планируемом маршруте.

Новый губернатор Амурской области Василий Орлов в сентябре 2018 года заявил, что необходимо сменить инвестора. Проект отошел группе компаний "Регион", которая решила его переделать. В январе 2019 года была завершена разработка уточненного технико-экономического обоснования. Новый вариант канатной дороги был презентован в мае 2019 года.