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В Иркутской области паводком уничтожены более 4,2 тыс. домов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Оперативная группа по ликвидации ЧС в Иркутской области по результатам обследования поврежденных домов сообщила, что в результате наводнения утрачено 4 217 жилых помещений.

"Всего по данным на 17 июля в результате наводнения пострадало 14 428 жилых помещений, из которых утрачены 4 217, капитальному ремонту подлежат 10 211 жилых помещений", - говорится в сообщении группы.

Завершит обследование зданий планируется до 10 августа.

Начавшийся в конце июня паводок в затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. В результате наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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