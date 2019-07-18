В Иркутской области паводком уничтожены более 4,2 тыс. домов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Оперативная группа по ликвидации ЧС в Иркутской области по результатам обследования поврежденных домов сообщила, что в результате наводнения утрачено 4 217 жилых помещений.

"Всего по данным на 17 июля в результате наводнения пострадало 14 428 жилых помещений, из которых утрачены 4 217, капитальному ремонту подлежат 10 211 жилых помещений", - говорится в сообщении группы.

Завершит обследование зданий планируется до 10 августа.

Начавшийся в конце июня паводок в затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. В результате наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.