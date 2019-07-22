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Пострадавшими от наводнения в Иркутской области признали больше 38 тысяч человек

Спасательне работы в зоне паводка завершились, пропавшими остаются семь человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны больше 38 тысяч человек, составление списков завершается. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Он объяснил, что пострадавших оказалось больше, чем объявляли раньше: "Приезжают люди, обращаются в суды, что они тут тоже жили, и мы их в эти списки вносим".

Спасательные работы в зоне бедствия завершились, сообщил замглавы МЧС Павел Барышев. Семь человек остаются пропавшими без вести. По официальным данным, погибли 25 человек, в том числе один ребенок. Медицинская помощь потребовалась полутора тысячам пострадавших, 400 из них потребовалась госпитализация, отметил Барышев.

Аварийно-восстановительные работы в зоне паводка продолжаются. По оценке замминистра, самая сложная обстановка остается городе Тулун. Там спасателям нужна тяжелая техника, чтобы вывозить и утилизировать разрушенные дома и другие сооружения. Губернатор Левченко отметил, что дамбу у реки Ия, которую прорвало в Тулуне, модернизируют и восстановят к 24 июля. Ранее сообщалось, что дамба просто не была рассчитана на столь высокий уровень подъема воды, она оказалась слишком низкой и вода перехлестнула через нее.

Минтруда и правительство Иркутской области еще не завершили адресные выплаты пострадавшим, хотя должны были завершить это до 10 июля, отметил Барышев.

Вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко призвал завершить выплаты пострадавшим при паводках в Иркутской области до 28 июля. Он напомнил, что правительство быстро выделило на эти цели 3 млрд рублей, но до пострадавших эти деньги доходят недостаточно оперативно.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область МЧС Сергей Левченко

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