Пострадавшими от наводнения в Иркутской области признали больше 38 тысяч человек

Спасательне работы в зоне паводка завершились, пропавшими остаются семь человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны больше 38 тысяч человек, составление списков завершается. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Он объяснил, что пострадавших оказалось больше, чем объявляли раньше: "Приезжают люди, обращаются в суды, что они тут тоже жили, и мы их в эти списки вносим".

Спасательные работы в зоне бедствия завершились, сообщил замглавы МЧС Павел Барышев. Семь человек остаются пропавшими без вести. По официальным данным, погибли 25 человек, в том числе один ребенок. Медицинская помощь потребовалась полутора тысячам пострадавших, 400 из них потребовалась госпитализация, отметил Барышев.

Аварийно-восстановительные работы в зоне паводка продолжаются. По оценке замминистра, самая сложная обстановка остается городе Тулун. Там спасателям нужна тяжелая техника, чтобы вывозить и утилизировать разрушенные дома и другие сооружения. Губернатор Левченко отметил, что дамбу у реки Ия, которую прорвало в Тулуне, модернизируют и восстановят к 24 июля. Ранее сообщалось, что дамба просто не была рассчитана на столь высокий уровень подъема воды, она оказалась слишком низкой и вода перехлестнула через нее.

Минтруда и правительство Иркутской области еще не завершили адресные выплаты пострадавшим, хотя должны были завершить это до 10 июля, отметил Барышев.

Вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко призвал завершить выплаты пострадавшим при паводках в Иркутской области до 28 июля. Он напомнил, что правительство быстро выделило на эти цели 3 млрд рублей, но до пострадавших эти деньги доходят недостаточно оперативно.