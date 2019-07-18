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Пляж Балтийской косы оказался загрязнен разлившейся нефтью

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Нефть разлилась у берега Балтийской косы в Калининградской области, загрязнив пляж, сообщают в четверг местные власти.

Утечка произошла накануне с танкера "Индиго из Архангельска, который стоял на якорной стоянке у Балтийска. Капитан судна сообщил, что вылилось 0,4 куб. метров. Спасатели выставили плавучие заграждения, но удержать нефтяное пятно не удалось из-за ветра.

В итоге берег Балтийской косы загрязнен на протяжении двух километров.

На косу отправились специалисты чиновники и экологи, которые должны установить масштаб ЧП и ущерб от него.

Жители Калининградской области размещают в соцсетях фотографии с места ЧП и сообщают о большом размере пятна.

Калининградская область

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