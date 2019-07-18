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Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Все рельсы уложены на Крымском мосту, две бригады - со стороны Крыма и Краснодарского края - сомкнули финальные звенья под сводом арки, сообщил информационный центр проекта в четверг.

"Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом - для встречного движения - стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге - почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Более трех тысяч сварных швов отшлифуют, и поезда смогут ездить по ним плавно и почти бесшумно.

На мосту еще предстоит выполнить множество работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее установят железнодорожную автоматику - устройства сигнализации, централизации и блокировки. В конце года - перед началом эксплуатации моста - механически очистят и отшлифуют рельсы.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовиков - 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Крымский мост

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