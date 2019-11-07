Цена билетов на поезда в Крым будет начинаться с 3 тысяч рублей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость железнодорожных билетов на поезда из Москвы в Симферополь будет начинаться с 2,96 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора перевозок - компании "Гранд Сервис Экспресс" (Москва).

Минимальная стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Севастополь составит 3,5 тыс. рублей.

"При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов", - поясняет компания-оператор.

От 2 966 рублей начинается стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе, проезд в СВ стоит от 9 952 рублей.

Продажа билетов на поезда в Крым начнется в пятницу, 8 ноября. Первый поезд отправится из Петербурга в Севастополь 23 декабря, из Москвы в Симферополь - 24 декабря. Они пройдут по мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью РФ.