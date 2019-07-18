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Главу "Юнармии" в Магадане уволили после проверки СК жалоб школьницы на домогательства

Уголовного дела на него заводить не стали, поскольку он ей не угрожал

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Магадане Следственный комитет завершил доследственную проверку публикации о том, что руководитель местной молодежной военно-патриотической организации приставал к несовершеннолетней. По представлению СК и после служебной проверки мужчину уволили из МОГАУ "Молодежный центр" за "аморальный поступок", не совместимый с должностью специалиста по работе с молодежью.

Уголовного дела в его отношении возбуждать не стали. Следствие установило, что девочка не была зависима от мужчины в какой-либо форме и потому что он ей не угрожал. Законные представители несовершеннолетней согласились, что в этой ситуации нет признаков состава преступления.

В ходе проверки следователи опросили школьницу, ее родителей, больше полутора десятков детей - участников военно-патриотической организации, проверили аудиозаписи предполагаемых разговоров подозреваемого с девочкой, которые оказались в распоряжении редакции "Вечернего Магадана", привлекали к проверке психологов и лингвистов. В результате факты недопустимого поведения руководителя с несовершеннолетней были подтверждены, отметили в СК.

О жалобах на домогательства руководителя организации к школьникам СМИ сообщали в апреле 2019 года. Речь шла о главе магаданской "Юнармии". 11 школьников опубликовали открытое письмо, в котором обвинили его в сексуальных домогательствах к 17-летней девочке.

Один из разговоров с ним школьница записала на диктофон. Запись опубликовал "Вечерний Магадан". На записи мужской голос предлагает встретиться — и "все будет как должно быть у мальчика с девочкой".

Магадан Юнармия СКР

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