Кремль отрицает планы по возрождению пионерии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти не собираются возрождать в России пионерскую организацию, заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Последние дни было очень много вопросов ко мне и моим коллегам о рождении так называемой новой пионерии. Нет, никто никакие пионерии и организации возрождать не собирается", - сказал он, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о создании общероссийской молодежной организации "Большая перемена".

"Этот законопроект связан именно с движением. Это не просто движение школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок. Это и школьники, и молодые люди, молодежь. Здесь идея создать движение, с котором уже нынешние все организации могут солидаризироваться, - объяснил Песков. - Никто ничего здесь детям не собирается навязывать".

По его словам, речь идет "о том, что именно генераторами идеи, генераторами видения того, как будет жить это движение, будут сами дети". 20 апреля на встрече президента с членами президента набсовета АНО "Россия - страна возможностей" 12-летняя школьница предложила Владимиру Путину объединить все детские движения. Песков подтвердил, что законопроект был подготовлен в русле этого предложения.

"Это не организация, наоборот более гибкий, более широкий формат, который позволит детям из разных направлений, разных организаций ощущать некое единство", - сказал он.

17 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что ему по секрету сказали, что 19 мая, в 100-летнюю годовщину создания пионерии, можно ждать выхода президентского указа о возрождении детско-юношеского движения, суть которого будет сводиться к тому, чтобы "любить родину, хорошо трудиться". Он также вспомнил, что в советское время "почти половина промышленности была загружена металлом, который собирали пионеры, то же самое с макулатурой".

В тот же день депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что 19 мая в Госдуме рассмотрят законопроект о создании единой детской общественной организации. По ее словам, предложение возродить в России детское движение на государственном уровне поддержали лидеры всех думских фракций и спикер Вячеслав Володин.

До этого о решении Кремля создать аналог пионерского движения сообщали РБК и "МК".

19 мая представители всех думских фракций и сенаторы внесли в парламент законопроект о создании, целях и деятельности общественно-государственного общероссийского движения "Российское движение детей и молодежи "Большая перемена" для детей от шести лет.

Из законопроекта следует, что движение будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи" и участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

"Большая перемена" будет создавать возможности "для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи; подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".