Путин пообщался с жителями Тулуна, оставшимися без жилья из-за наводнения

В частности, президент поговорил с шестилетним Матвеем Сафроновым, который рассказал, что его детский сад "утонул, но его ремонтируют"

Владимир Путин во время общения с жителями, дома которых пострадали или были полностью разрушены в результате паводка Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин осмотрел пункт размещения граждан, пострадавших в результате наводнения, в городе Тулун Иркутской области.

Пункт развернут в здании городской специальной школы-интерната №28. Путин посетил одну из комнат, где проживают трое пострадавших. Здесь он пообщался с Матвеем Сафроновым. Дом его семьи был разрушен наводнением. Мальчик рассказал, что ему 6 лет и 1 сентября он пойдет в садик. "Он утонул, но его ремонтируют", - рассказал Матвей.

"Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - сказал президент.

Путин расспросил мальчика, как он готовится к школе и узнал, что Матвей "считает цифры до тысячи и до миллиона тысяч", а в бюджете семьи "тысяча денег". "Да, это неплохо, но не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", - засомневался президент.

Он посоветовал семье Сафроновых, ожидающей получения нового жилья, пока поехать на отдых. На прощание глава государства пожелал выздоровления Матвею, который слегка простыл и кашлял. Президент также посоветовал: "Не ешь много сладкого, а то зубы будут болеть".

Кроме того, президент познакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже здания.

После этого на улице у входа в пункт временного размещения глава государства встретился с самими пострадавшими и волонтерами, которые помогают ликвидировать последствия паводка.

Президент также обсудил с вице-премьером Виталием Мутко вопросы оснащения и работы в аналогичных пунктах временного размещения в регионе.