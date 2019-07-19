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Путин раскритиковал ход восстановления после паводка в Иркутской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями. "С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", - сказал Путин на совещании, которое он провел в аэропорту Братска.

По его словам, плохо организовано информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, выплаты, строительство жилья и инфраструктуры.

Он отметил, что люди "не знают, куда пойти, информации нет никакой". Жители пострадавших районов не понимают, на что они имеют право, а на на что нет, не знают, где получить справки и восстановить документы. Президент добавил, что восстановление документов тоже плохо организовано.

Говоря о распределении гуманитарной помощи, Путин отметил, что есть случаи, когда она просто разбрасывается, в воду.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Владимир Путин

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