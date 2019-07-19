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Крыши домов в Петербурге закроют для туристов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Петербургские дома защитят от "туризма по крышам" с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

По его словам, то, что частные организации и физические лица собирают группы туристов и водят их по крышам, - большая проблема для города, так как это опасно и для самих туристов, и для жильцов, так как из-за этого металлические крыши начинают протекать.

"Сколько замков не навешивай - спиливают болгаркой, все равно ходят (...) Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения", - отметил Беглов.

Врио губернатора заявил, что свободный доступ к инженерным коммуникациям домов также опасен.

Петербург Александр Беглов

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