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Путин признал, что массовая вырубка леса осложнила ситуацию в Иркутской области

При этом президент РФ опроверг связь паводка с некими взрывными работами, о которых ходили слухи в регионе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин согласился с мнением одной из жительниц Иркутской области, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса.

Президент РФ заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.

Он опроверг слухи о том, что масштабные паводки в Иркутской области стали следствием взрывных или каких-то иных работ. Так Путин отреагировал на слова одной из участниц встречи. Она рассказала президенту, что несколько лет назад ходили слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Она добавила, что это могло стать причиной и нынешнего наводнения.

В Тулуне глава государства пообщался с местными жителями дважды - у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа местных жителей.

Глава государства общался с гражданами примерно полчаса, он успел поговорить с десятками местных жителей, каждый из которых рассказал ему о своей проблеме. Основные жалобы и вопросы Путину касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, оценки ущерба, получения компенсационных выплат. Выслушав просьбы, глава государства заметил, что эти темы будут обсуждаться на предстоящем совещании, которое он проведет в Братске.

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