Жилье в затопленных районах Иркутской области восстановят в третьем квартале 2020 года

Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Виталий Мутко в Иркутской области Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Полное восстановление жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, доложил вице-премьер РФ Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий наводнения.

Он пояснил, что такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно. По его словам, от наводнения пострадали 9 068 домов, в которых проживали почти 14,5 тысяч семей.

Мутко отметил, что по результатам обследования было признано, что почти 3,5 тысячи жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой.

Отремонтировать можно 5,6 тысяч домов. "Мы приняли решение, что ремонт будем проводить из расчета шесть тысяч рублей на квадратный метр", - сказал в связи с этим вице-премьер.

"Мы договорились, что если граждане будут делать капитальный ремонт сами, то надо сохранять чеки, договора, и мы это все компенсируем из расчета шесть тысяч рублей на 1 квадратный метр", - сказал вице-премьер.

Он рассказал, что было образовано 48 муниципальных межведомственных комиссий, которые проводят обследование всех поврежденных объектов. "Указанная работа должна быть завершена до 10 августа. Должны быть обследованы все дома и социальные объекты", - сказал Мутко.

Он отметил, что буквально накануне из резервного фонда правительства были выделены 14,139 млрд рублей на предоставление федеральных субсидий бюджету Иркутской области. Средства будут направлены на софинансирование строительства и восстановление жилья. Мутко подчеркнул, что все указанные средства уже доведены до властей Иркутской области.

"Для целей приобретения и строительства жилья мы определили цену квадратного метра в 45 тыс. рублей. Исходим из того, что этого будет достаточно. Если будут какие-то проблемы, то мы можем вернуться к этой теме", - сказал Мутко.

По его словам, определены три механизма приобретения жилья: строительство, капитальный ремонт или выдача сертификатов на готовое жилье.

Мутко сообщил, что в регионе для жилья готовы 528 жилых помещений, в том числе 59 индивидуальных жилых домов, 279 квартир и 190 помещений в строящихся домах. Он отметил, что в пятницу были уже выданы шесть первых сертификатов. Он пояснил, что более 20% граждан, по предварительным прогнозам, хотели бы получить именно сертификаты, а остальные заинтересованы в восстановлении жилья в тех местах, где они проживали.

Вице-премьер заявил, что для строительства многоквартирных домов и индивидуального жилья уже определены земельные участки, которые находятся вне пределов зоны подтопления.

Как сообщил Мутко, планируется, что уже в конце июля будет начат капитальный ремонт подлежащих восстановлению домов.

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