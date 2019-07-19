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Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Якутии распорядился проверить бюджет Вилюйска после конфликта между мэром города и журналистами, снимавшими репортаж о состоянии местных дорог.

Об этом Айсен Николаев сообщил в эфире регионального телеканала "Якутия 24", чьи сотрудники и были участниками резонансного происшествия.

Он назвал глупостью действия городского главы Нюргустана Афанасьева, который обратился в полицию с заявлением на журналистов, занимавшихся своей профессиональной деятельностью. "Это событие - показатель не очень правильного понимания роли главы местного самоуправления. Его стиль работы, на мой взгляд, не очень хороший", - подытожил Николаев.

В начале недели съемочную группу "Якутии 24" в Вилюйске задержали и отвезли в участок по заявлению Афанасьева. Перед этим журналисты пытались взять у него комментарий насчет ремонта дорог, но чиновник отказался общаться и вытолкнул представителей СМИ из кабинета.

Журналисты были вынуждены дать полицейским письменные пояснения, после чего их отпустили.

Вилюйск Якутия

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