В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В якутском Вилюйске задержали съемочную группу телеканала "Якутия 24", которая снимала сюжет о состоянии дорог в городе; об этом во вторник сообщил заместитель гендиректора Национальной вещательной компании "Саха" Александр Калугин.

По его словам, съемочная группа - корреспондент и оператор - делали в Вилюйске несколько обычных сюжетов. Журналисты пообщались с жителями, которые пожаловались на состояние местных дорог, и решили получить комментарии у главы города Нюргустана Афанасьева.

Однако тот отказался общаться, вытолкнул съемочную группу из кабинета и пригрозил вызвать полицию.

Вечером этого же дня журналистов задержали и препроводили в отделение. Там их заставили писать объяснение, после чего отпустили.

"Нас, конечно, это очень удивляет. Мэр Вилюйска, который обижается на шутки КВН-щиков, теперь отказывается комментировать социальную проблематику. Мы надеемся на правовое разрешение инцидента", - отметил Калугин.

В МВД подтвердили, что журналистов задержали по заявлению городского главы. Он пожаловался на то, что двое неизвестных без его разрешения вели видеосъемку в администрации.

Ранее СМИ писали, что Афанасьев через суд заставил извиниться директора детского дома Николая Харлампьева за шутку в местном КВН. Харлампьев вышел на сцену в костюме Супермена, используя маску с фотографией мэра. Сначала мэр требовал компенсацию 100 тысяч, но потом согласился на публичное извинение.