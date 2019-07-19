На границе РФ задержали жителя Сухума с партией огнестрельных ручек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На российской границе задержали гражданина Абхазии, который пытался ввезти в страну авторучки, стреляющие боевыми патронами, сообщили в пятницу в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Житель Сухума пытался въехать в Россию через автомобильный пропускной пункт "Адлер". При досмотре у него нашли четыре канцелярские ручки, которые оказались огнестрельным нарезным однозарядным оружием.

Кроме того, у мужчины изъяли сигнальный пистолет "Сталкер", переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 мм

ФСБ завело уголовное дело о контрабанде оружия.