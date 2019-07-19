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Два участника нападения Басаева на Дагестан получили по 15 лет колонии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Двое членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Суд признал жителей Ставропольского края Арсламби Ачетырова и Тимура Отегенова виновными в участии в банде и совершенных ею преступлениях, в участии в вооруженном мятеже с целью нарушения территориальной целостности России, а также в посягательстве на жизнь военнослужащих.

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По данным следствия, в августе 1999 года, они, действуя в составе вооруженной группы Басаева и Хаттаба, с автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами приняли активное участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе Дагестана.

По соответствующему уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск, еще трех человек проверяют на причастность к нападениям и устанавливают их роль в составе банды.

Дагестан

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