Четверо боевиков из банды Басаева получили от 13 до 19 лет колонии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор четырем участникам банды Шамиля Басаева, участвовавшим в вооруженном мятеже в Дагестане в 1999 году, в ходе которого погибло более 30 человек, сообщает СК РФ в понедельник.

Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев признаны виновными по ст.279, ч.2 ст.209 и ст.317 (вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

"Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову - 16 лет лишения свободы, Мухатдинову - 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев добровольно вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, с 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, приняли активное участие в вооруженном мятеже для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, а также совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ на территории Ботлихского района Дагестана.

По данным ведомства, в результате массированного прицельного обстрела, устроенного участниками банды, в том числе Даутовым, Мухатдиновым, Аджибрагимовым и Бакиевым, было убито 33 человека, пострадали еще 34.

По уголовному делу 28 человек были объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

"В настоящее время по уголовному делу привлекаются еще трое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников", - отмечено в пресс-релизе.