Работой Путина оказались довольны более 64% россиян

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 64,3% россиян, не одобряют 27,4% жителей страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, работу премьера Дмитрия Медведева одобряют 37,8% респондентов, а правительства в целом - 41,2% опрошенных. Не одобряют, соответственно, 47,8% и 46,4% участников опроса.

По данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии политикам тройка лидеров выглядит так: Путину доверяют 72,4% респондентов (не доверяют - 24,1%), Медведеву доверяют 37,5% опрошенных (не доверяют 58%); лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 36,5% и не доверяют 56,4% участников опроса соответственно.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (опрашиваемые сами называют политиков) показатель Путина составил 30,8%, далее следуют министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (10,3%).

Инициативный всероссийский опрос проводился с 8 по 14 июля 2019 года. Ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.