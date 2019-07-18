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Россияне признались, что больше всего их восхищают Путин и Хабенский

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Больше всего в мире восхищаются основателем Microsoft Биллом Гейтсом, а в России - Владимиром Путиным и Константином Хабенским; об этом свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, опубликованного в четверг.

В топ-5 мирового рейтинга, посвященного мужчинам, которые вызывают наибольшее восхищение, помимо Гейтса, вошел экс-президент США Барак Обама, актер Джеки Чан, председатель КНР Си Цзиньпин и основатель компании Alibaba Group (AliExpress) Джек Ма. Эта пятерка не изменилась с прошлого года.

Российский президент расположился в мировом рейтинге на десятой строчке. Дональд Трамп занял 14 позицию, сразу за ним - папа римский Франциск.

В женском рейтинге, в отличие от мужского, произошли изменения. Анджелину Джоли, которая в прошлом году занимала в нем первое место, потеснила бывшая первая леди США Мишель Обама (в прошлом году она занимала вторую строчку). Теперь на втором месте - актриса и телеведущая Опра Уинфри, а Джоли - на третьем.

В топ-8 также вошли: королева Великобритании Елизавета II, актриса Эмма Уотсон, правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, первая леди Китая Пэн Лиюань и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В YouGov также составили рейтинги по странам. Выяснилось, что у россиян наибольшее восхищение среди мужчин вызывает президент Владимир Путин. За ним следует глава МИД России Сергей Лавров, а на третьей строчке - актер Константин Хабенский. В женском рейтинге россияне отдали предпочтение первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, американской актрисе Анджелине Джоли и королеве Великобритании Елизавете II.

Опросы проводились онлайн во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции и России.

YouGov

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