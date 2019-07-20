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Эсминец ВМС Китая посетит Санкт-Петербург

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил КНР "Сиань" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 24 июля, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Эсминец пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта. В торжественной церемонии встречи экипажа корабля примут участие представители командования Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы", - говорится в сообщении округа.

По данным ЗВО, в ходе визита китайские моряки посетят крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сообщении ЗВО говорится, что китайский эскадренный миноносец был введён в строй в 2015 году. Оснащен зенитным ракетным комплексом, установкой вертикального пуска ракет и высокоинтегрированными боевыми системами. Экипаж - около 250 человек, водоизмещение - 6,6 тыс. тонн.

28 июля в День ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится главный военно-морской парад.

В апреле один из самых современных кораблей ВМФ России - фрегат "Адмирал Горшков" - посетил китайский Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Китая.

КНР Санкт-Петербург Сиань

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