Китайский эсминец и индийский фрегат поучаствуют в параде в честь Дня ВМФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таркаш" примут участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно данным интерактивного раздела, посвященного этому мероприятию и запущенного на сайте министерства обороны РФ, в приуроченном ко Дню Военно-морского флота России параде примут участие более 40 кораблей и судов, а также более 40 самолетов и вертолетов.

В списке кораблей, которые будут участвовать в параде, - новейшие фрегаты проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и вернувшийся из кругосветного похода "Адмирал Горшков", еще не вошедшая в состав ВМФ России подводная лодка проекта 677 "Кронштадт", а также ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомная субмарина "Смоленск", уточняет издание.

В воздушной части парада военные задействуют палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, стоящие на вооружении Морской авиации ВМФ России Су-30СМ, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н, самолет-амфибию Бе-200, а также вертолеты, отмечается в интерактивном разделе газеты.

Также в параде примут участие свыше 4 тыс. военных и юнармейцев, сообщает "Красная звезда".