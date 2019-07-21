Ливни размыли участок федеральной трассы "Амур"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Участок федеральной трассы Чита-Хабаровск закрыт в воскресенье для проезда в районе Сковородино Амурской области из-за размыва дорожного полотна после ливней, в образовавшийся провал влетел автомобиль.

"На 834 км федеральной трассы Чита - Хабаровск в сторону Хабаровска произошел провал дорожного полотна шириной 10 метров, длиной 10 метров и глубиной до 2 метров. В результате провала произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля", - сообщает региональный главк МЧС России.

Пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщает, что в промоину провалился автомобиль Toyota Vitz, пострадали два человека.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир госпитализированы.

"В настоящее время движение по дороге перекрыто. Объезд данного участка невозможен", - говорится в сообщении.

Ведутся работы по восстановлению дорожного полотна. На месте находятся сотрудники ГИБДД, оперативная группа ГО и ЧС Сковородино, пожарные поселка Ерофей Павлович.