Поиск

Движение на размытом участке трассы "Амур" восстановлено по одной полосе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Восстановлено движение по одной полосе на перекрытом из-за провала участке федеральной трассы Чита - Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" глава Сковородинского района Амурской области Алексей Прохоров.

"С утра в районе провала дорожного полотна образовалась большая пробка из машин, потом с двух сторон выставили посты ДПС в районе Ерофей-Павлович и Невера. Сейчас восстановлено движение по одной полосе, но проезд временный, так как для начала капитального ремонта дороги потребуется сделать объездной путь. Пока работают регулировщики, потом поставят временный светофор", - пояснил собеседник агентства.

Причиной образования большого провала на трассе стала деформация водопропускной трубы. "Это была большая гофрированная труба, сейчас будем выяснять, по какой причине она не выдержала нагрузок", - отметил Прохоров.

В период, пока трасса была полностью перекрыта, автомобили направлялись на участки возле придорожных кафе и на стоянки вдоль трассы. Был организован подвоз воды.

Как сообщалось, в воскресенье утром на 834-м километре федеральной трассы Чита - Хабаровск в сторону Хабаровска произошел провал дорожного полотна шириной десять метров, длиной десять метров и глубиной до двух метров. В образовавшуюся яму провалился автомобиль Toyota Vitz, пострадали два человека.

Амурская область

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июля

Иркутская область выделит 10 млрд рублей на жилье для пострадавших при наводнении

Машина попала в промоину на федеральной трассе "Амур" после ливней

Рогозин рассказал о плане работы робота FEDOR на МКС

Рогозин рассказал о плане работы робота FEDOR на МКС

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

"Гагаринский старт" космодрома Байконур модернизируют в скором времени

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к МКС

Арестованной ингушской активистке предъявлено окончательное обвинение

Что произошло за день: суббота, 20 июля

Рогозин заявил о штатной работе систем на корабле "Союз МС-13"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');