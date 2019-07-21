Движение на размытом участке трассы "Амур" восстановлено по одной полосе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Восстановлено движение по одной полосе на перекрытом из-за провала участке федеральной трассы Чита - Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" глава Сковородинского района Амурской области Алексей Прохоров.

"С утра в районе провала дорожного полотна образовалась большая пробка из машин, потом с двух сторон выставили посты ДПС в районе Ерофей-Павлович и Невера. Сейчас восстановлено движение по одной полосе, но проезд временный, так как для начала капитального ремонта дороги потребуется сделать объездной путь. Пока работают регулировщики, потом поставят временный светофор", - пояснил собеседник агентства.

Причиной образования большого провала на трассе стала деформация водопропускной трубы. "Это была большая гофрированная труба, сейчас будем выяснять, по какой причине она не выдержала нагрузок", - отметил Прохоров.

В период, пока трасса была полностью перекрыта, автомобили направлялись на участки возле придорожных кафе и на стоянки вдоль трассы. Был организован подвоз воды.

Как сообщалось, в воскресенье утром на 834-м километре федеральной трассы Чита - Хабаровск в сторону Хабаровска произошел провал дорожного полотна шириной десять метров, длиной десять метров и глубиной до двух метров. В образовавшуюся яму провалился автомобиль Toyota Vitz, пострадали два человека.