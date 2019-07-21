В Приамурье из графика выбились четыре поезда из-за размытого дождем участка дороги

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ливни в воскресенье разрушили участок железнодорожного полотна на перегоне Ерофей Павлович - Сегачама Забайкальской железной дороги (Амурская область).

Как рассказали железнодорожники, в связи с осадками произошло нарушение целостности водопропускной трубы железнодорожной насыпи с последующим осыпанием грунта. На месте происшествия работает противоразмывный поезд. Задержаны на время от 36 минут до 1 часа 17 минут три пассажирских поезда дальнего следования, говорится в сообщении дороги.

Произошла задержка поездов №391 сообщением Благовещенск - Чита, №99 - Владивосток - Москва, №100 - Москва - Владивосток и пригородного поезда № 6326 сообщением Ерофей Павлович - Сковородино.

В настоящее время пассажирские поезда следуют по маршрутам, диспетчерский аппарат Восточного полигона РЖД принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения.

Ранее сообщалось, что сильные дожди размыли также участок федеральной трассы Чита-Хабаровск, в образовавшийся провал угодил автомобиль, пострадали два человека.