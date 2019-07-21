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В Петербурге арестовали уроженца Дагестана, ранившего ножом двоих украинцев

Накануне СМИ сообщали, что мужчина напал на глухонемых пассажиров метро, не ответивших на его вопрос

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Житель Дагестана Фетулах Гамдулаев арестован в Санкт-Петербурге по обвинению в ранении двоих граждан Украины в вагоне метро, сообщила Объединенная пресс-служба судов города в воскресенье.

Гамдулаев взят под стражу до 18 сентября, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью, отметили в пресс-службе.

Обвиняемый оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста, объясняя свои действия защитой от нападения, в результате которого у него повреждена рука, говорится в сообщении суда.

По версии следствия, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская" 19 июля, Гамдулаев ранил ножом двоих пассажиров.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавшими от действий Гамдулаева стали два гражданина Украины, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Накануне "Фонтанка" сообщала, что мужчина напал на пассажиров метро после того, как они проигнорировали вопрос, выходят ли они на станции. Издание отмечало со ссылкой на очевидцев, что подстрадавшие оказались глухонемыми.

Петербург Украина Дагестан

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