В Петербурге завели дело на трех взрослых, напавших с ножом на восьмиклассника

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге завели уголовное дело на двух мужчин и женщину, которые напали с ножом на подростка, чтобы отобрать у него мобильный телефон; об этом в понедельник сообщает местное управление МВД.

По данным полиции, нападение произошло поздно вечером в субботу в Адмиралтейском районе Петербурга.На школьника - ученика восьмого класса 2003 года рождения - напали трое незнакомцев, несколько раз ударили его ножом, отобрали мобильный телефон и скрылись

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшие задержаны, дело против них заведено по статье о хулиганстве.