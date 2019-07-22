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В Петербурге завели дело на трех взрослых, напавших с ножом на восьмиклассника

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге завели уголовное дело на двух мужчин и женщину, которые напали с ножом на подростка, чтобы отобрать у него мобильный телефон; об этом в понедельник сообщает местное управление МВД.

По данным полиции, нападение произошло поздно вечером в субботу в Адмиралтейском районе Петербурга.На школьника - ученика восьмого класса 2003 года рождения - напали трое незнакомцев, несколько раз ударили его ножом, отобрали мобильный телефон и скрылись

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшие задержаны, дело против них заведено по статье о хулиганстве.

Петербург

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