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Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки

Вместе с билетом на самолет можно будет купить проживание в гостинице

Авиакомпания "Победа" начала продавать туристические путевки
Работа аэропорта "Внуково"
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".

Желающие приобрести тур на сайте компании получат авиаперелет и проживание в гостинице. Опционально можно докупить трансфер.

Для оказания таких услуг "Победе" пришлось зарегистрироваться в качестве туроператора. В компании видят свое преимущество по отношению к остальным туроператорам в надежности. Как рассказал гендиректор Андрей Калмыков, через полгода "Победа" никуда не пропадет, а туристам не придется лишиться отдыха или пользоваться услугами "Турпомощи", застряв за границей. При этом компания надеется предложить туры на 15% дешевле, чем у крупных игроков на рынке.

До конца года "Победа" прогнозирует продажи в 50 тысяч туров. Покупка будет работать аналогично с бронированием на сайтах вроде booking.com. Технически "Победа" покупает номер в гостинице и перепродает его своему клиенту.

Другие крупные авиакомпании также предлагают при покупке билета оплатить проживание в гостинице и такси. Однако это рассматривается как дополнительные услуги, но не туристическая путевка.

авиакомпания Победа

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