Полиция разоблачила обманывавших пенсионеров телефонных мошенников

Они говорили старикам, что им полагаются компенсации за купленные БАДы, но просили заплатить за них налог

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе и Приморье задержаны пять подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД. По версии следствия, они звонили пенсионерам, представлялись полицейскими и обещали выплатить компенсации за ранее купленные биодобавки, но за это предлагали оплатить налоговую пошлину.

В результате три пенсионера перевели им требуемые суммы через неназванную электронную платежную систему. Еще одна женщина успела вернуть уже сделанный перевод, догадавшись, что ее обманули.

Подозреваемых задержали сотрудники главного управления угрозыска МВД, УМВД по Воронежской области и Росгвардии. По делу прошли обыски по девяти адресам, у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и чеки, а также нашли электронную базу данных, которая может стать доказательством по делу. Их проверяют на причастность к обману более 50 человек в разных регионах России. Следствие предварительно оценило сумму ущерба по делу в более чем 12 млн рублей.