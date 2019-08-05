В Екатеринбурге обманывавшие пенсионеров мошенники получили реальные сроки

Самому пожилому пострадавшему от подсудимых был 101 год

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Орджоникидзевский суд назначил сроки до пяти лет в колониях строгого и общего режима группе мошенников, которые по телефону вымогали у пенсионеров деньги. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

По версии следствия, подсудимые с апреля по сентябрь 2018 года обманули девять человек в общей сложности на 747 тысяч рублей. Один из участников группы звонил старикам, говорил, что он работает в полиции, и рассказывал, будто бы близкий родственник его собеседника сбил пешехода или совершил преступление с наркотиками. Он предлагал решить проблему родственника за деньги.

Таким образом они получали от 2,5 тысячи рублей до 300 тысяч рублей. Самому пожилому пострадавшему от подсудимых был 101 год. Он отдал вымогателям 35 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.

Суд признал вину подсудимых в восьми эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему и в одном эпизоде мошенничества с причинением крупного ущерба потерпевшему.