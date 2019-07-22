Главному архитектору Ростова-на-Дону смягчили меру пресечения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суд смягчил меру пресечения главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину.

Ранее он находился под стражей. Теперь по решению Ворошиловского районного суда Илюгин будет под домашним арестом до 11 августа.

12 февраля были задержаны бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Ростовской области Александр Корчига. Их подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов.

Илюгину вменяется в вину превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286) и халатность (часть 1 статьи 293).