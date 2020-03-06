Находящийся под следствием главный архитектор Ростова-на-Дону вышел на работу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, обвиняемый в превышении полномочий и халатности, вновь приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации.

"Илюгин вернулся на работу", - сказал собеседник агентства.

12 февраля 2019 года по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов были задержаны бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, главный архитектор Ростова-на-Дону Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Ростовской области Александр Корчига.

В феврале текущего года Ворошиловский районный суд изменил меру пресечения Илюгину с домашнего ареста на подписку о невыезде.