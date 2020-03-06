Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Находящийся под следствием главный архитектор Ростова-на-Дону вышел на работу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, обвиняемый в превышении полномочий и халатности, вновь приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации.

"Илюгин вернулся на работу", - сказал собеседник агентства.

12 февраля 2019 года по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов были задержаны бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, главный архитектор Ростова-на-Дону Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Ростовской области Александр Корчига.

В феврале текущего года Ворошиловский районный суд изменил меру пресечения Илюгину с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Ростов-на-Дону

Новости по теме

Новости

Суд взыскал с экс-мэра Владивостока 1,5 млрд рублей в пользу государства

Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Захарова обвинила власти Нидерландов в попытке надавить на суд Гааги по делу MH17

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

На Кубани задержали десять полицейских по делу о преступном сообществе

На Кубани задержали десять полицейских по делу о преступном сообществе

Российские книготорговцы заметили резкий рост спроса на литературу о вирусах и здоровье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');