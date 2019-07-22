В Петербурге убили оппозиционную активистку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционная активистка Елена Григорьева была убита в Санкт-Петербурге. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.

В пресс-службе ведомства рассказали, что тело женщины 1979 года рождения с множественными ножевыми ранениями было найдено вечером 21 июля у одного из домов по Пулковской улице.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, погибшая - Елена Григорьева. По данным правозащитника Динара Идрисова, она являлась активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Он отмечает, что в последнее время Григорьева "становилась жертвой насилия, и ей неоднократно угрожали убийством".