В МВД подтвердили, что убитая в Петербурге активистка неоднократно жаловалась на угрозы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Убитая в Петербурге активистка Елена Григорьева сообщала в полицию о поступавших угрозах, однако они не касались ее жизни и носили бытовой характер, сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

"Действительно, в последнее время в полицию неоднократно поступали обращения от потерпевшей. Однако ни одно из них не касалось возможных угроз ее жизни. Данные сообщения касались различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей. Все указанные сообщения были рассмотрены полицией в установленном законном порядке с принятием законных решений", - отмечается в сообщении.

В понедельник главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Григорьевой 1979 года рождения. Ее тело было обнаружено вечером 21 июля у дома на Пулковской улице со множественными ножевыми ранениями.

По данным правозащитника Динара Идрисова, убитая была активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Он отметил, что в последнее время Григорьева "становилась жертвой насилия, ей неоднократно угрожали убийством". Идрисов добавил, что активистка и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, "но заметной реакции полицейских не было".