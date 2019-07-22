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Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте "Холдоми" произошел пожар.

По словам источника в скорой помощи, пострадали трое детей, один без признаков жизни.

У детей ожоги и отравление продуктами горения. Они госпитализированы в ЦРБ Солнечного района. В пресс-службе МЧС позже уточнили, что трое детей находятся реанимации.

По данным МЧС, всего на месте находились 189 детей.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:37 (13:37 по Москве). К прибытию первых подразделений 20 из 26 палаток сгорели.

Помимо палаточного городка на территории комплекса были домики для отдыхающих, всего их было 455, туда размещены остальные дети, сообщили в ведомстве.

Хабаровский край

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