После гибели ребенка в палаточном лагере в Хабаровском крае возбуждено дело

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По факту пожара в палаточном городке в Хабаровском крае, в котором погиб ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в понедельник.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей госпитализированы.

По данным следствия, пожар произошел 23 июля 2019 года (по местному времени, 22 июля мск - ИФ) в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

Ранее в пресс-службе МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб один ребёнок, трое детей находятся реанимации. По данным ведомства, всего там находились 189 детей.

В МЧС отмечали, что к прибытию первых подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей разместили в домах для отдыхающих на территории горнолыжного комплекса.