Комитет ГД отклонил поправку о праве направлять ФНБ на поддержку экспорта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам, выслушав позицию ЦБ РФ и Счетной палаты (СП), отклонил правительственную поправку в Бюджетный кодекс, которая позволяет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на предоставление государственных экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП.

В свою очередь первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ РФ обеспокоен перспективами вложения средств ФНБ по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП.

"Мы согласны, что 7%, конечно, на первое время достаточно высоколиквидных активов. Но потом тоже должно быть какое-то понимание увязки того, как и куда мы вкладываем эту менее ликвидную часть, чтобы эти вложения не подорвали возможность использования ФНБ по прямому назначению. У нас есть беспокойство по поводу того, что ответов на эти вопросы сейчас нет", - сказала Юдаева.

Она отметила, что "если бы четкие ответы были, было бы гораздо проще принять соответствующее решение". Первый зампред ЦБ напомнила, что стандартные резервные активы вкладываются в активы высоколиквидные и надежные, что "обеспечивает их возможность фактически в любой момент по прямому назначению использовать".

"И второе - в активы, которые не влияют на агрегированный спрос на макроэкономическую ситуацию. Здесь мы имеем вложения в активы, влияющие на экспортный спрос, то есть на макроэкономическую ситуацию и активы, очевидно, все, что мы понимаем сейчас более ликвидным, потому что кредиты, очевидно, не ликвидируются посреди ночи, у них вторичного рынка нет", - сказала Юдаева. По ее словам, "было бы гораздо больше комфорта", если бы ЦБ понимал влияние на макроэкономическую ситуацию. "Какой объем в зависимости от размера и того, как он устроен, может нарушать или не нарушать зависимость экономики от колебаний цены на нефть, например. В любом случае будет влияние на валютный курс, может быть, еще больше влияние на зависимость экономики от валютного курса", - сказала первый зампред ЦБ.