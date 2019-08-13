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Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.

ВЭБ уже прорабатывает детали таких проектов с Минфином, добавил он.

Новое законодательство дало госкорпорации полномочия по координации институтов развития, напомнил Шувалов. ВЭБ сейчас координирует работу Российского экспортного центра (РЭЦ), "ДОМ.РФ" и Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. По словам чиновника, это "позволяет подходить к вопросам городского развития совершенно иначе".

ВЭБ сейчас занимается "сотней городов", в частности, обучением команд чиновников, которые управляют городской экономикой. Отдельно госкорпорация рассматривает 109 проектов для 45 городов, они "касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах - а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства. Используем при этом все инструменты, которые есть в каждой из организаций развития, и активно используем в том числе лизинговые схемы", отметил Шувалов.

Также глава ВЭБа сообщил о проектах по обновлению городского транспорта, в которых участвуют компании "Трансмашхолдинг" и "Синара".

"С Трансмашхолдингом у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города", - сказал он.

ФНБ - созданный в 2008 году резервный фонд, в который поступают дополнительные доходы госбюджета от нефтегазовых компаний и доходы от управления собственными средствиями. Фонд является является частью механизма пенсионного обеспечения граждан России. До конца 2019 года правительство должно будет определить, по каким критериям отбирать проекты, для вложения средств ФНБ, когда объем фонда превысит 7% ВВП.

ВЭБ Игорь Шувалов ФНБ Дмитрий Медведев Москва Минфин Трансмашхолдинг

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