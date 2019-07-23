Украинцам и знающим русский иностранцам будет проще получить вид на жительство в РФ

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Документ был внесен правительством РФ. Он предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Он также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Кроме того определяется, что без учета квоты разрешение на временное проживание могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание - с шести до четырех месяцев. Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

В пояснительной записке отмечается, что к таким иностранцам относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ, иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР.

Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получитьвысококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в РФ по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Определяется, что вид на жительство подлежит замене так же, как и российский паспорт - при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

По данным МВД РФ, в 2018 году было выдано 191,4 тыс. видов на жительство, в 2017 - 185,8 тыс. В 2018 был продлен срок действия 28,3 тыс. видов на жительство, в 2017 - 34 тыс. видов на жительство, отмечается в пояснительной записке.

Комментируя журналистам закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой". Спикер Госдумы также напомнил, что президент РФ упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.