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Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса

Еще около 30 тысяч человек ждут такого же решения

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он добавил, что не видит проблемы, если эти люди переедут в его регион. По словам чиновника, в области 47 700 свободных вакансий, это в два раза больше, чем зарегистрированных безработных.

Президент Владимир Путин 24 апреля своим указом дал право жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей обращаться за российским гражданством по упрощенной процедуре. В Ростовской области после этого открыли два центра по выдаче им паспортов - в Новошахтинске для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и в селе Покровском - для жителей самопровозглашенной народной республики (ДНР).

1 мая Путин еще одним указом дал право на упрощенный порядок получения гражданства РФ гражданам Украины, родившимся в Крыму и Севастополе и выехавшим оттуда до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям. 17 июля Путин подписал указ о предоставлении такого права тем, кто ранее проживал на территории нынешних ДНР и ЛНР.

Ростовская область Василий Голубев Донбасс ДНР ЛНР Украина Крым Владимир Путин

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