Госдума ужесточила регулирование MoneyGram и AliPay

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который меняет правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем (MoneyGram, Intel Express), а также поставщиков иностранных платежных услуг (китайские электронные кошельки AliPay и WeChat).

Закон вносит поправки в действующий закон "О национальной платежной системе". Он разграничивает понятия "иностранная платежная система", "иностранный поставщик платежных услуг".

Кого касаются нововведения

"Есть иностранные платежные системы, которые осуществляют взаимодействие между российскими и иностранными банками при проведении денежных переводов. Может быть, слышали, такие системы, как MoneyGram, (. . .) Intel Express. Они не зарегистрированы в РФ, действуют по иностранному законодательству, и влиять ЦБ на деятельность этих систем, если они даже нарушают какие-то правила, если они не обеспечивают поступление денег к конечному получателю, то ЦБ в этой ситуации никак не может вмешаться", - пояснял ранее суть инициативы глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Новые правила не коснутся самых известных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, китайской UnionPay и японской JBC. У них уже имеются зарегистрированные в РФ компании-операторы.

MoneyGram и Intel Express пока нет в реестре ЦБ. Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в РФ, входить в реестр Центробанка, который для них должен определить правила работы. "И при этом мы считаем необходимым, что обработка транзакций, вот таких денежных переводов должна проводиться через российскую инфраструктуру, а не через иностранную", - уточнил глава комитета.

Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

Банки через 270 дней после вступления закона в силу должны будут прекратить прием электронных средств платежа (банковских карт и электронных кошельков) иностранных поставщиков платежных услуг в случае если они не приведут свою деятельность к установленным законом требованиям. Банки с 1 июля 2020 г. должны будут направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг для формирования реестра.

Принятый закон также позволяет иностранным поставщикам платежных услуг быть участником Национальной системы платежных карт (НСПК).

Кроме того, вводится норма о том, что льготами (в том числе транспортными), которые предусматривают возмещение из бюджета в натуральной форме, могут воспользоваться физические лица при помощи только национальных платежных инструментов. Эта норма вступает в силу через 180 дней после официального опубликования закона.

Ранее ЦБ сообщил, что новые положения закона "О национальной платежной системе" не окажут негативного влияния на работу международных платежных систем (МПС).

Позже замминистра финансов РФ Алексей Моисеев также отметил, что цель подготовленных поправок заключается в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству.