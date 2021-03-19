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В России IT-гигантам без филиала могут запретить зарабатывать на рекламе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума рекомендовала правительству обдумать новый запрет - законодательно запретить иностранным юрлицам, владеющих интернет-ресурсами, но не имеющих в России представительства или филиала, зарабатывать на российском рекламном рынке.

Об этом говорится в проекте решения Совета Думы, подготовленного думским комитетом по экономической политике. Документ вошел в пакет к проекту постановления "Об информации министра экономического развития Российской Федерации М.Г.Решетникова о поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары..."

Документы подготовлены по итогам доклада министра Максима Решетникова, который был представлен депутатам в начале февраля.

"Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе: а) установление запрета на размещение рекламы в организациях, являющихся иностранными юридическими лицами и не имеющих зарегистрированного (аккредитованного) представительства или филиала на территории Российской Федерации", - говорится в проекте.

18 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что российские власти собираются обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. По сведениям собеседников издания, правительство до конца года планирует предоставить зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам формат "цифрового резидентства" — дистанционную регистрация в личном кабинете ФНС.

Опрошенные газетой эксперты считают, что под новое регулировние могут подпасть Google, Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы, и это может заставить их изменить стратегию работы в России.

Минэкономразвития Госдума Максим Решетников коронавирус Google Facebook Booking Amazon

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