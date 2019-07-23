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Совфед потребовал скорее избавиться от импортного детского питания в России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации попросил правительство принять меры для импортозамещения продуктов и ингредиентов для детского питания в России.

В первую очередь речь идет о сухих молочных смесях. В настоящее время из-за границы ввозится более 90% этой продукции, что, по мнению сенаторов, угрожает "продовольственной безопасности страны".

Между тем, в соответствии с планом, утвержденным правительством, уже к 2020 году 80% рынка должны занять отечественные молочные смеси, напоминают в Совфеде.

По мнению сенаторов, развитию отечественного производства детского питания мешают таможенные пошлины на ингредиенты, которые выше пошлин на готовую продукцию, установление торговыми сетями приоритета импортных товаров и более высоких торговых надбавок на отечественную продукцию, а также более жесткие требований к ингредиентам по сравнению с требованиями к готовой импортной продукции.

Кроме того, сенаторы считают недостаточными меры господдержки, стимулирующие строительство новых и модернизацию действующих предприятий.

Совет Федерации

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