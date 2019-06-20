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Путин обещал "мотивировать" российские компании закупать российское ПО

Так он ответил на вопрос Натальи Касперской об импортозамещении

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На вопрос о продвижении продукции и технологий российских IT-компаний в условиях возможных санкций и торговых войн Владимир Путин ответил о необходимости защищать критически важную инфраструктуру. Эта тема обсуждалась на "прямой линии" 20 июня.

Вопрос президенту задала Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch. Она напомнила о публикациях о предполагаемых хакерских атаках спецслужб США на российские объекты и о решении властей США ограничить сотрудничество с Huawei. В связи с этим она спросила, как Путин собирается запустить импортозамещение в этой сфере.

Путин отметил, что уже говорил об усилиях по импортозамещению, которые предпринимаются в последние годы. Он пообещал, что власти будут добиваться защиты инфраструктуры в том числе и с помощью разработок таких компаний, как InfoWatch. На вопрос, как власти будут принуждать российские структуры закупать такие решения, он пообещал в том числе "действовать даже не очень рыночными методами" и не столько поддерживать тех, кто это закупает, сколько "мотивировать" их покупать отечественный продукт.

Группа компаний InfoWatch выпускает решения в сфере информационной безопасности в корпоративном секторе, занимается защитой корпораций от утечек информации и целевых атак извне. Она контролирует примерно половину российского рынка систем защиты конфиденциальных данных.

Наталья Касперская Владимир Путин Infowatch Huawei

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