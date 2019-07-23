Поиск

В Петербурге вынесли приговор мужчине, выбросившему возлюбленную с 16-го этажа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге на основании вердикта присяжных вынес приговор уроженцу Узбекистана Расулбеку Ибрагимову, который выбросил женщину с 16-го этажа.

Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в апреле 2018 года мужчина на почве ревности избил потерпевшую до потери сознания. Затем он отнес ее к окну и перебросил через подоконник. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подсудимый вину не признал и настаивал на том, что погибшая покончила с собой.

Петербург

Новости по теме

Новости

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

Верховный суд России подтвердил приговор украинцу Павлу Грибу

Совфед потребовал скорее избавиться от импортного детского питания в России

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Власти Москвы проведут проектно-изыскательские работы по проекту свалки в Шиесе

Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

Врачи решили пока не ампутировать руку ингушской девочке, покалеченной теткой

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Совет Федерации займется борьбой с домашним насилием

Четвертый ребенок умер после пожара в лагере в Хабаровском крае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');