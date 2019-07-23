В Петербурге вынесли приговор мужчине, выбросившему возлюбленную с 16-го этажа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге на основании вердикта присяжных вынес приговор уроженцу Узбекистана Расулбеку Ибрагимову, который выбросил женщину с 16-го этажа.

Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в апреле 2018 года мужчина на почве ревности избил потерпевшую до потери сознания. Затем он отнес ее к окну и перебросил через подоконник. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подсудимый вину не признал и настаивал на том, что погибшая покончила с собой.