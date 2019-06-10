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В Североуральске прохожий случайно поймал выброшенного из окна младенца

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Североуральске (Свердловская область) завели уголовное дело на мужчину, который выбросил из окна трехмесячного ребенка, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, обвиняемый пришел в гости к подруге, которая позже ушла в магазин и оставила ребенка под его присмотром. Мужчина, будучи пьян, выбросил мальчика из окна первого этажа.

Находившийся неподалеку мужчина услышал звон разбиваемого стекла и побежал на звук. На подоконнике квартиры он увидел обвиняемого с ребенком на руках. Очевидец вплотную подошел к дому и успел поймать выброшенного мальчика.

Младенца доставили в больницу; травм он не получил, в ближайшее время врачи выпишут его.

Задержанному мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Органы опеки рассматривают вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Североуральск

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