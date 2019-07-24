Поиск

Гидрометцентр объяснил, откуда появились пелена и неприятный запах в Екатеринбурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дымка в Екатеринбурге появилась из-за слабого ветра и высокой влажности. В связи с этим в приземистом слое атмосферы накопилось больше вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечается, в настоящее время в Екатеринбурге и его окрестностях нет природных и техногенных пожаров.

Метеостанции Екатеринбурга в ночь на среду зафиксировали слабую дымку с видимостью более 4 км. До восьми утра была умеренная дымка с видимостью 1,8 км. В том месте, где находится автоматическая станция контроля за загрязнением воздуха, отмечалось превышение в 1,8 раза предельно допустимой максимальной разовой концентрации мелкодисперсной пыли.

Местные жители предполагают, что дымка и специфический запах появились в разных районах Екатеринбурга из-за того, что на Урал дошел дым от лесных пожаров в Красноярском крае.

Екатеринбург

Новости

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Навальный сообщил, что его задержали

Навальный сообщил, что его задержали

Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе брошенного химпредприятия в Иркутской области

Хабаровские власти решили закрыть лагерь "Холдоми" после гибели детей при пожаре

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Россия выразила сожаление после инцидента с самолетом в небе над Южной Кореей

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях

МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях

Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер

Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');