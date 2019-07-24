Гидрометцентр объяснил, откуда появились пелена и неприятный запах в Екатеринбурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дымка в Екатеринбурге появилась из-за слабого ветра и высокой влажности. В связи с этим в приземистом слое атмосферы накопилось больше вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечается, в настоящее время в Екатеринбурге и его окрестностях нет природных и техногенных пожаров.

Метеостанции Екатеринбурга в ночь на среду зафиксировали слабую дымку с видимостью более 4 км. До восьми утра была умеренная дымка с видимостью 1,8 км. В том месте, где находится автоматическая станция контроля за загрязнением воздуха, отмечалось превышение в 1,8 раза предельно допустимой максимальной разовой концентрации мелкодисперсной пыли.

Местные жители предполагают, что дымка и специфический запах появились в разных районах Екатеринбурга из-за того, что на Урал дошел дым от лесных пожаров в Красноярском крае.