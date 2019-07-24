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Екатеринбург окутала дымка с неприятным запахом неизвестного происхождения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В разных районах Екатеринбурга утром появилась дымка и специфический запах.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что от жителей поступило шесть жалоб на неприятный запах. Кто-то жалуется на запах гари, кто-то на запах лекарств.

Результаты замеров воздуха, взятых специалистами, будут известны во второй половине дня.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщает, что пожаров в городе и его окрестностях нет, загрязнения воздуха тоже.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области комментарий получить не удалось.

Екатеринбуржцы предполагают, что на Урал дошел дым от лесных пожаров в Красноярском крае.

Екатеринбург

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