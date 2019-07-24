Иркутских бизнесменов из зоны затопления освободят от налогов и дадут им землю по льготной цене

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области освободит от налогов за 2019 год предпринимателей из зоны затопления, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Сергея Левченко с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.

По данным пресс-службы, губернатор уточнил, что предпринимателей, чья деятельность велась в зоне подтопления, освободят от региональных и муниципальных налогов за текущий год, а если они захотят перенести свой бизнес в другое место, то им выделят земельные участки по льготной цене.

По словам Левченко, с Минэкономразвития РФ удалось договориться о том, что Фонд развития моногородов будет выдавать кредиты под 1-2% годовых предпринимателям, которые захотят восстановить свой бизнес. На эти цели уже запрошено 250 млн рублей. Он пояснил, что из всех предпринимателей свое имущество и товар страховали лишь 4-5%, поэтому для восстановления малых и средних предприятий нужна помощь государства.

Паводок в Иркутской области, начавшийся в конце июня, затронул 10 муниципальных образований. Были подтоплены 109 населенных пунктов с почти 11 тыс. жилых домов. Погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.