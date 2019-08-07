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Потери иркутских аграриев от наводнения оценили в 420 млн рублей

Потери иркутских аграриев от наводнения оценили в 420 млн рублей
Дом в подтопленном районе Тулуна
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Общая сумма ущерба аграриям Иркутской области от наводнения, подтвержденная Минсельхозом РФ, составляет около 420 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства области Илью Сумарокова.

По словам министра, после экспертизы в Минсельхозе России в реестры на возмещение ущерба включены пять сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства и 2822 личных подсобных хозяйства Иркутской области.

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Ранее сообщалось, что регион получил от федерального центра 179,6 млн рублей на компенсации потерь аграриев.

По данным областного правительства, сейчас продолжается работа по определению ущерба, принимаются документы на выплаты из областного бюджета. Согласно распоряжению губернатора Иркутской области Сергея Левченко, компенсации будут выплачиваться за утрату посевов, сельхозобъектов и сооружений, гибель животных, кроме того, выплаты предусмотрены для людей, занимающихся садоводством и огородничеством, владельцев дачных и личных подсобных хозяйств, а также для выращивающих сельхозкультуры и содержащих животных и птиц.

В конце июля губернатор оценивал ущерб аграриям от наводнения, случившегося в конце июня, в 250 млн рублей.

Летом этого года Иркутская область столкнулась с двумя волнами паводков. Первая, оказавшаяся более разрушительной, началась в конце июня: тогда погибли 25 человек и еще шесть с тех пор числятся пропавшими без вести. Тогда оказались подтоплены 109 населенных пунктов и 10 тысяч жилых домов, из которых порядка 3,5 тысячи восстановлению уже не подлежат. Вторая волна паводков началась 27 июля и затронула 58 населенных пунктов.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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